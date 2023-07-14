Политолог назвал деньги основным мотивом Эрдогана в «шведском вопросе» Политолог Подлесный назвал реальными предположения о «покупке» Байденом Эрдогана

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Заявление американского публициста Сеймура Херша о том, что президент США Джо Байден купил согласие своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на вхождение Швеции в НАТО, вполне может соответствовать действительности, рассказал в беседе с «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. По его словам, Эрдоган мог согласиться на сделку, в соответствии с которой в обмен на лояльность Турции в вопросе вхождения Швеции в Альянс США помогут Анкаре в получении кредитов МВФ на сумму около $13 млрд, а также передадут туркам истребители F-16.

Как предположил Подлесный, Эрдоган ради этого простил Швеции сожжение Корана, доказав, что имидж лидера, борющегося за интересы мусульманского мира, не более чем политическая ширма, скрывающая истинное лицо президента Турции.

Политикам с таким бэкграундом, как у Эрдогана, неважно, какой страной они будут руководить — Турцией, Ливаном или Францией. Перед выборами турецкий лидер говорил то, что хотели слышать его избиратели, а после победы легко сосредоточился на личных интересах, забыв и о стране, и о мусульманах, — подчеркнул политолог.

Поэтому, по его словам, в ходе саммита НАТО в Вильнюсе турецкий президент резко сменил риторику, связанную со Швецией, и активно общался с Байденом. В результате он получит кредиты и вооружения. Взамен будет забыт обмазанный салом и сожженный Коран, а также все условия, которые Анкара выдвигала ранее, резюмировал эксперт.

Ранее американский публицист Сеймур Херш сообщил, что президент США Джо Байден пытался решить проблему с блокировкой вступления Швеции в НАТО негласной сделкой с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагалось, что Анкара снимет вето в обмен на $11–13 млрд кредитных средств от МВФ.