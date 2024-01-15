Политолог допустил войну России и НАТО Политолог Ткаченко: немцы могут начать войну в Суэцком канале или Калининграде

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия сомневается в рациональности европейских партнеров, поэтому готовится к худшему сценарию, заявил NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Он рассказал, что немцы при худшем сценарии могут начать войну в регионе Суэцкого канала или Калининграда, хотя сейчас поводов опасаться нет.

По его словам, возможная война между Россией и Германией, то есть с членом НАТО, приведет к ядерной катастрофе. Так эксперт оценил публикацию планов Берлина о подготовке к потенциальному столкновению с Москвой.

Наличие подобных документов не может не напрягать. Его публикация дает нам новый сигнал о том, что отношения с Германией плохие. Поэтому российские власти исходят из худшего сценария, в соответствии с которым немцы действительно готовятся к военному конфликту, видимо, в Суэцком коридоре или где-то вокруг Калининграда. А уж произойдет это или нет — посмотрим. Из нынешних обстоятельств это не следует, поводов для вооруженного конфликта пока нет, — заявил Ткаченко.

По его словам, утечка документа именно сейчас связана с большими проблемами Украины и желанием Германии создать ситуацию, которую Россия могла бы воспринимать как угрожающую для себя.

Ранее немецкое издание Bild сообщило о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, эскалация ожидается в феврале 2024 года с началом активного наступления РФ на Украине. «Секретный план» немецкого Минобороны с точностью описывает действия России и Запада, а их кульминацией обозначена отправка сотен тысяч бойцов НАТО и «неизбежное начало войны» в указанный срок.