Политики Китая и Германии поссорились из-за коронавируса

Китайские дипломаты пытались связаться с сотрудниками нескольких министерств ФРГ, чтобы пролоббировать положительную оценку усилий КНР в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в МВД Германии. Однако в дипмиссии Китая эти утверждения отвергают.
Там заявили, что это неверно и ложно истолкованная дипломатическая переписка. Посольство назвало действия политиков из ФРГ безответственными,
Между тем в германском правительстве уверяют, что не поддались на призывы подчёркивать исключительно положительную роль КНР в усилиях по борьбе с эпидемией. Там якобы «дали ясно понять» это китайской стороне.
Ранее NEWS.ru писал, что из больниц в китайском городе Ухань выписали всех пациентов, проходивших лечение от коронавируса.
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