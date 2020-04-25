Политики Китая и Германии поссорились из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/0e2bf73c-87a6-11ea-a3eb-fa163e074e61_660.jpg Здание посольства КНР в Берлине Фото: Shan Yuqi/XinHua/Global Look Press

Китайские дипломаты пытались связаться с сотрудниками нескольких министерств ФРГ, чтобы пролоббировать положительную оценку усилий КНР в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в МВД Германии. Однако в дипмиссии Китая эти утверждения отвергают.

Там заявили, что это неверно и ложно истолкованная дипломатическая переписка. Посольство назвало действия политиков из ФРГ безответственными, передаёт ТАСС.

Между тем в германском правительстве уверяют, что не поддались на призывы подчёркивать исключительно положительную роль КНР в усилиях по борьбе с эпидемией. Там якобы «дали ясно понять» это китайской стороне.

Ранее NEWS.ru писал, что из больниц в китайском городе Ухань выписали всех пациентов, проходивших лечение от коронавируса.