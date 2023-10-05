Politico: отставка Маккарти вызвала панику среди украинских чиновников

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кевин Маккарти

Отставка спикера палаты представителей США Кевина Маккарти привела к паническим настроениям среди украинских чиновников, сообщает издание Politico. Как утверждает депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе, уход спикера со своей должности воспринимается на Украине как катастрофа. По ее мнению, страна оказалась заложником внутренней политики США.

Мы в панике. Для нас это катастрофа, — заявила депутат.

По словам аналитиков Politico, США превратились из главных союзников Киева в его самого ненадежного партнера. Украинские чиновники выразили надежду на то, что демократы и республиканцы в конечном счете придут к консенсусу по вопросу о финансовой поддержке страны. Они подчеркивают, что поставки вооружений Украине и иные формы оказания ей помощи отвечают национальным интересам США.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти был отправлен в отставку после голосования по импичменту. Поводом для этого послужило принятие 45-дневного бюджета, позволившего избежать приостановки федерального правительства. По мнению ряда республиканских политиков, Маккарти заключил «секретную сделку» с президентом Джо Байденом о финансировании Украины. Отмечается, что Маккарти стал первым спикером палаты представителей, отправленным в отставку.