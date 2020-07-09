Полиция не нашла следов насильственной смерти на теле мэра Сеула

https://static.news.ru/photo/e4c1b462-c211-11ea-8e8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jon Olav Nesvold/Global Look Press

Следов насильственной смерти на теле мэра Сеула Пак Вон Суна нет. Об этом сообщила южнокорейская полиция.

Представитель полиции Чой Ик Су заявил журналистам на телевизионном брифинге на месте происшествия, что нет никаких признаков насильственной смерти, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что 9 июля Пак Вон Сун не вышел на работу и отменил встречу с должностным лицом президента, которая должна была состояться в его офисе в мэрии. Позже его дочь заявила о пропаже градоначальника. У неё вызвала беспокойство записка отца, похожая на прощальную. Кроме того, телефон Пак Вон Суна оказался недоступен.

Полиция отправилась искать его в городской лесопарк, где последний раз обнаруживался сигнал его телефона. На входе туда его также зафиксировали камеры наружного наблюдения. Именно там и обнаружили тело мэра. Причину смерти в правоохранительных органах не уточнили, писал NEWS.ru.