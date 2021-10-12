«Пока спят»: президент Филиппин озвучил рецепт борьбы с антипрививочниками

Президент Филиппин Родриго Дутерте напомнил жителям о важности вакцинации от коронавирусной инфекции. Он призвал бороться с антипрививочникам и колоть им препарат во сне. Об этом сообщает газета Inquirer.

По его словам, в стране до сих пор есть люди, которые сомневаются в том, делать ли прививку от коронавируса или нет. Дутерте считает этот факт большой проблемой. Он предложил свой способ решения данного вопроса.

Мы найдём их в их кварталах. Войдём к ним домой и привьём их, пока они спят. Вот и всё, — сказал Дутерте.

По данным на 10 октября, на Филиппинах полностью вакцинированы от коронавируса 23,1 миллиона человек. Привитым гражданам Дутерте посоветовал носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не распространять вирус.

Ранее в Гватемале более 500 противников вакцинации от коронавирусной инфекции напали на медсестёр и уничтожили около 50 доз препарата. Антипрививочники также заблокировали дорогу и разгромили несколько машин на севере провинции Альта-Верапас. Власти Гватемалы полагают, что общественное недовольство было спровоцировано из-за возникновения тяжёлых побочных эффектов после прививки у одного из жителей.