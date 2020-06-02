Похороненный заживо индус смог сам выбраться из могилы

https://static.news.ru/photo/57888138-a56b-11ea-bf35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reinhard Kaufhold/Global Look Press

Житель Индии Капил Маракана был избит злоумышленниками и похоронен заживо, но сумел самостоятельно выбраться из могилы.

Инцидент произошёл в городе Гондал. Бывший работодатель Мараканы вместе с сообщниками похитил мужчину и после избиения закопал в яме связанным по рукам и ногам. Поводом для конфликта между ними послужил старый финансовый спор.

После того как злоумышленники ушли, Маракана «начал яростно извиваться под песком» и через некоторое время сумел выбраться на поверхность. Он добрался до расположенной неподалёку тюрьмы и сообщил о произошедшем в полицию. Вскоре преступники были задержаны, сообщает The Times of India.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае 79-летняя парализованная женщина была заживо похоронена собственным сыном. Она провела в могиле три дня, но выжила и была спасена полицейскими.