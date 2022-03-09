«Под руководством США»: военный эксперт о планах атаки Киева на Донбасс

План наступления Нацгвардии Украины на Донбасс разрабатывался совместно с руководством США, заявил NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он напомнил, что предыдущая риторика киевского руководства говорила о том, что решение вопроса с Донбассом будет лежать в противоположной плоскости от Минских соглашений, то есть выбирался только военный путь развития событий.

Леонков рассказал, что с апреля 2021 года у линии боевого соприкосновения начали концентрироваться войска, плотность которых достигла максимума к февралю 2022 года. В этом случае начало наступления было вопросом времени.

Поступили сведения о том, что такая операция начнётся 25 февраля. Я напомню, что 23 февраля в 23:20 на Луганском направлении состоялось боестолкновение, в котором участвовали значительные силы украинской армии, эта была так называемая проверка боем, после которой полномасштабное наступление должно было начаться вот прям сразу. Почему именно Луганское направление? Потому что оно считается наиболее понятным для ведения на территории Донецкой и Луганской республик бронетанковых соединений для охвата городов и выхода к границе РФ, — сказал Леонков.

По его словам, другой фактор связан с тем, что был обнаружен ноутбук, в котором содержались конкретные сведения о том, что помимо Донецка в качестве следующей наступательной операции рассматривался Крым. Там операция должна была начаться 8 марта.

Так как ноутбук натовский и многое в нём является того происхождения, можно уверенно говорить о том, что Украину готовили к атаке не только на Донбасс, но и на Россию. При этом, видимо, американские стратеги считали, что Россия займёт выжидательную позицию, как она занимала по Минским соглашениям, выступая гарантом, и не будет вмешиваться в конфликт в Донбассе, но просчитались. До сих пор все действия украинской армии и нацбатальонов идут под руководством США. Это, кстати, они сами признают. Джен Псаки говорила о том, что США делятся разведданными с украинскими подразделениями в режиме реального времени. Те действия, которые сейчас происходят на Украине, говорят о том, что политическое руководство Украины ни коим образом не влияет на их боевые действия, — подытожил Леонков.

Ранее представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российские военные получили документы Нацгвардии Украины, которые подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию против Донбасса в марте 2022 года. По его словам, в документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования Нацгвардии Украины, в приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне ООС в Донбассе. Конашенков отметил, что пока остаётся неизвестным, участвовали ли в подготовке украинских военных инструкторы из США и других западных стран.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент РФ намерен отдать под суд всех ответственных за «кровавые преступления» против населения Донбасса.