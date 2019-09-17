Под Киевом неизвестные сожгли дом бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
По её словам, злоумышленники бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. В результате дом полностью сгорел. Пожарные не смогли потушить возгорание.
Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается, — сказала Гонтарева изданию «Новое время».
Ранее Валерия Гонтарева заявляла об угрозах со стороны украинского олигарха Игоря Коломойского.
Как ранее писал News.ru, Гонтарева находится в госпитале. 26 августа её сбил автомобиль, это произошло в Лондоне.