https://static.news.ru/photo/98d089be-c561-11e9-ab70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Под Киевом неизвестные сожгли дом бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

По её словам, злоумышленники бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. В результате дом полностью сгорел. Пожарные не смогли потушить возгорание.

Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается, — сказала Гонтарева изданию «Новое время».

Ранее Валерия Гонтарева заявляла об угрозах со стороны украинского олигарха Игоря Коломойского.

Как ранее писал News.ru, Гонтарева находится в госпитале. 26 августа её сбил автомобиль, это произошло в Лондоне.