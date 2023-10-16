Почему Путина так хотят видеть в Китае: какие решения там будут принимать

Фото: Liu Bin/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

В Пекине в рамках форума «Один пояс — один путь» собрались представители 130 стран и 30 международных организаций для обсуждения хода реализации грандиозного проекта создания единых транспортных торговых коридоров. Но нас в первую очередь будут интересовать результаты визита в Китай Владимира Путина, который и станет гостем номер один на форуме.

Китай на пути к супердержаве

Нет секрета в том, что в международно-политическом плане Поднебесная стала бенефициаром всех возникших в мире конфликтов. Более того, последнее обострение на Ближнем Востоке поставило под вопрос американский проект создания альтернативного китайскому торгового пути из Индии через Саудовскую Аравию и Иорданию, а затем по морю в Европу. Этот маршрут и так выглядел эфемерно, а ныне вообще стало не до него.

Однако сейчас основная игра ведется вокруг Украины. Этот конфликт автоматически превратил Китай в мирового арбитра, к которому по очереди апеллирует практически все стороны, причастные к событиям на Незалежной. Более того, западные лидеры, даже рассматривающие Китай в качестве стратегической угрозы их интересам, все чаще призывают Пекин оказать влияние на российскую позицию.

Притом что на открывающийся форум китайцы демонстративно не пригласили ни президента Франции, ни канцлера Германии, давая понять, что Макрон и Шольц не принадлежат к их привилегированным собеседникам. Пекин готов обсуждать глобальные проблемы прежде всего с реальными игроками мировой политики. С Россией и США.

Фото: Wang Yuguo/XinHua/Global Look Press Форум «Один пояс — один путь»

Украинский синдром и ближневосточная головоломка

Конечно, события на Украине напрямую влияют на весь спектр росийско-китайских отношений. И недаром наш президент неоднократно подчеркивал, что у Пекина есть свои специфические национальные интересы, в том числе и в нашем украинском «подбрюшье». Китайцы спешат конвертировать свою растущую экономическую мощь в глобальное международное влияние. И конфликт на Украине — важный вектор на этом пути.

Смогли же китайцы напрямую способствовать сближению Ирана и Саудовской Аравии — в недавнем прошлом непримиримых соперников. Собирают же под своей эгидой крупнейший международный форум, становящийся влиятельной международной переговорной площадкой. Почему бы не попробовать стать первой скрипкой в концерте урегулирования украинского кризиса.

Тем более что Китай выдвинул собственную программу мирного урегулирования. Другое дело, что в полном виде этот проект носит, скорее, декларативный характер и абсолютно не отвечает нашим историческим устремлениям на обеспечение своей безопасности на десятилетия вперед.

Однако для Китая и лично Си Цзиньпина важно, чтобы сейчас Москва приняла хотя бы некоторые положения китайского миротворчества и не ограничивалась бы только положительными оценками выраженной политической воли Пекина.

Но если в украинском вопросе могут быть объективные расхождения, то китайская идея созыва международной конференции по ближневосточному урегулированию может быть полностью поддержана Россией. А потом и всем глобальным Югом. И такая инициатива может стать важным триггером глобальной политики.

Фото: kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

Китайская партия России

Естественно, что переговоры по проблемам фактически переустройства мира будут сопровождаться многочисленными позитивными оценками расширения двухстороннего российско-китайского сотрудничества, роста товарооборота, разнообразия культурных обменов и гуманитарных контактов.

Между тем все понимают, что в наших отношениях с Китаем далеко не все так безоблачно. И у нас в стране есть твердое прокитайское лобби и силы, опасающиеся, как бы вместо зависимости от Запада наша Россия не попала бы в избыточную зависимость от Китая. Не так давно мэр столицы Сергей Собянин прямо говорил о том, что на Востоке дела ведутся предельно жестко. И нам отказываются продавать технологии, а предлагают покупать готовые товары, что куда дороже. Понятно, каких партнеров прежде всего имел в виду московский градоначальник.

Крупный китайский политик Чжоу Эньлай, перефразируя известную мысль, утверждал, что дипломатия есть продолжение войны другими средствами. Однако сейчас от России и Китая зависит, чтобы все конфликты заканчивались дипломатией при соблюдении взаимных интересов. Будь то Украина или Ближний Восток.

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