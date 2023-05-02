Почему Китай и Индия проголосовали за «Россию-агрессора»?

Фото: dam.media.un.org

Генеральная Ассамблея ООН

На Генеральной Ассамблее ООН произошло не слишком приятное событие для российской дипломатии. При голосовании по резолюции об укреплении связей ООН и Совета Европы ее поддержали Армения, Бразилия, Индия, Китай и Казахстан. И все бы ничего, но преамбула документа содержала такой пассаж: «... беспрецедентные вызовы, стоящие перед Европой после агрессии России против Украины и до этого против Грузии и прекращения членства России в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы».

Иными словами, выходит, что сама целесообразность такого сближения двух международных институтов вызвана почти исключительно «неправильным» поведением России. А сотрудничать предлагается, естественно, ради соблюдения прав человека, международных соглашений и уважения суверенитета государств. Ну, вы понимаете, ради тех самых «правил», что оказались как бы попранными «агрессивной Россией».

Конечно, эти страны, которые в России воспринимаются как дружественные, могли бы, если не голосовать против, как Белоруссия или Никарагуа, то хотя бы воздержаться, как Южная Африка, Иран или Ирак с Кубой. С позицией Армении все более-менее ясно. Эта страна несколько раз воздерживалась при голосовании по важным для России резолюциям, в том числе по тем вынесенным на рассмотрение Генассамблеи документам, что предлагала Москва. Ныне Ереван отказывается проводить учения ОДКБ на своей территории, но спешит поманеврировать с силами НАТО. Газетка, близкая к семье Пашинянов, сравнивает российские миротворческие силы, сохраняющие остатки армянского присутствия в Карабахе, с огородными чучелами, коих никто не боится. И, видимо, в Страсбурге все это должны оценить.

С Казахстаном все сложнее. Эта страна давно стремится вступить в Совет Европы на том основании, что 4% ее земель у реки Урал принадлежат территориально к Старому Свету. Астана уже бывала приглашенным гостем СЕ, но членство оформить пока не удается. А потому нынешнее подмигивание европейцам легко объясняется стремлением властей Казахстана им понравиться.

Фото: un.org Результаты голосования

Интереснее, конечно, выбор Китая. Пекин постоянно поддерживает позицию России в Совете Безопасности ООН. После телефонных переговоров председателя Си и пана Зеленского, а также назначения китайского спецпредставителя, готового отправиться в Киев, Поднебесная усиливает акцент на своем мирном плане. Документ предусматривает, прежде всего, прекращение огня на Украине. Надо помнить, что Китай не признал Крым российским в то время, как Москва постоянно отрицает практику «двух Китаев», считая Тайвань частью КНР. Но сейчас Пекин стремится выглядеть на фоне украинского конфликта как можно более нейтральным.

Ясно, что у Китая есть свои четкие интересы, связанные с Европейским союзом, торговый оборот с которым достиг $900 млрд. Фактически Запад пытается использовать против Китая тот же прием, что сработал против России в ходе балканского конфликта. Тогда Москве постоянно внушали, что, конечно, ее симпатии к Сербии имеют исторические корни, но ведь Россия стремится стать частью Запада, а потому ей надо делать выбор. Нечто подобное, видимо, внушали Пекину многочисленные европейские визитеры, расписывая преимущества тесного сотрудничества со старой Европой, которыми вряд ли стоит жертвовать ради военного союза с Россией.

И в чем-то Китай колеблется или искусно разыгрывает такие колебания, хотя, конечно, идея Жозепа Борреля послать европейские военные корабли для патрулирования Тайваньского пролива должна была сразу снять у китайцев все сомнения.

Вскоре в ЮАР должны собраться страны БРИКС. Но при голосовании в ООН воздержалась только одна Южно-Африканская Республика, но не Бразилия, Индия и Китай. И как они теперь будут обсуждать общность позиций с «агрессивной Россией»? Или все считают, что к тому моменту многое само разрешится и нынешних проблем и противоречий уже не будет?