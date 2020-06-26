По делу MH17 отказались вызывать свидетелей в рамках украинского сценария

https://static.news.ru/photo/28da6020-b7b0-11ea-a9e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Защита обвиняемого Олега Пулатова в деле о крушении рейса MH17 не представила внятных обоснований необходимости допроса свидетелей в рамках версии о сбивании самолёта вооружёнными силами Украины. Об этом заявил голландский прокурор Тейс Бергер на судебных слушаниях.

Пулатов просил допросить украинского полковника Карпенко, который представил обзор ракет ЗРК «Бук» на позициях украинских вооружённых сил в 2014 году.

Защита не знает, использовалась ли одна из этих 96 ракет, чтобы сбить MH17, но они чувствуют, что было бы уместно подкрепить доказательствами, что это максимально невероятно, что он был сбит украинскими ВС. Пулатов не даёт никаких конкретных указаний и не называет имён людей, которые могли бы подтвердить эту версию. Нет никакой конкретной мотивации того, какой вклад может дать допрос Карпенко, поэтому данный запрос должен быть отклонён, — пояснил гособвинитель.

Бергер также отклонил и запрос адвокатов на беседу с украинским командиром расчёта ЗРК «Бук», который, по их словам, заявил, что дальность поражения ракеты типа 9М38М1 составляет 45 км, при этом дальность полёта может достигать 55 км. Обвинитель обосновал своё решение тем, что украинский командир говорил про другую модель ракеты 9М317.

Если бы Пулатову пришлось переформулировать вопросы в виде «как работает ЗРК «Бук», мы были бы не против, — указал прокурор.

Отдельно Бергер ответил на претензии адвокатов по поводу избирательного отношения к данным от западных экспертов и от российской стороны. По его словам, решение не принимать к сведению данные «Алмаз-Антея» связано с тем, что они контрастируют с основной версией обвинения о сбивании самолёта. Она подтверждается данными экспертов из Нидерландов и Бельгии, которых, в свою очередь, уже допросил следственный судья, так что проверять их состоятельность также нет необходимости.

Всего по делу о крушении малайзийского «Боинга» проходят четыре фигуранта. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство. Пулатова на процессе представляет группа адвокатов, остальных судят заочно.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку. К похожим выводам пришла и международная следственная группа.

Ранее NEWS.ru писал, что прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда заявил, что обвиняемые по делу о крушении лайнера не могут претендовать на иммунитет комбатанта (категория, под которой в международном праве понимают ополченцев).