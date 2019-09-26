https://static.news.ru/photo/232704ac-e093-11e9-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нефтепродукты загрязнили почти сто пляжей на северо-востоке Бразилии.

Следы топлива зафиксированы в 46 городах, передаёт Globo . В результате появления нефтяных следов погибли семь морских черепах.

По словам управляющего морскими программами национального отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Анны Каролины Лобу, в стране слабо развита система мониторинга прибрежных зон.

Именно этим обусловлены такие последствия, как появление неизвестно откуда взявшихся нефтяных пятен, — подчеркнула она.

Специалисты выяснили, что нефть по составу отличается от добываемой в стране, однако её источник неизвестен.

Ранее News.ru писал, что пакистанский пляж Клифтон-Бич в Карачи утром 3 сентября внезапно оказался завален шприцами, пробирками с кровью и другими медицинскими отходами. Их принёс океан.