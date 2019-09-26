Нефтепродукты загрязнили почти сто пляжей на северо-востоке Бразилии.
Следы топлива зафиксированы в 46 городах, передаёт
По словам управляющего морскими программами национального отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Анны Каролины Лобу, в стране слабо развита система мониторинга прибрежных зон.
Именно этим обусловлены такие последствия, как появление неизвестно откуда взявшихся нефтяных пятен, — подчеркнула она.
Специалисты выяснили, что нефть по составу отличается от добываемой в стране, однако её источник неизвестен.
Ранее News.ru писал, что пакистанский пляж Клифтон-Бич в Карачи утром 3 сентября внезапно оказался завален шприцами, пробирками с кровью и другими медицинскими отходами. Их принёс океан.