Пленный солдат ВСУ рассказал о расстреле «азовцами» жителей Мариуполя ТАСС: пленный боец ВСУ Андреев рассказал о расстреле «азовцами» жителей Мариуполя из танка

Фото: V Ictor/XinHua/Global Look Press

Попавший в плен солдат ВСУ Вячеслав Андреев рассказал ТАСС, как боевики украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) расстреливали мирных жителей и их дома из танка в Мариуполе. Военнослужащий добавил, что лично видел, как боевики из танка обстреливали пятые этажи, а затем пускали слух, что это якобы сделала Россия. По его словам, украинских солдат обучали инструкторы из стран НАТО.

Сам видел на заводе Ильича, как они с танка стреляли по мирным. Они отъезжали и по пятым этажам обстреливали. А потом пускали слух, что это Россия, — сказал Андреев.

Он признался, что пошел воевать на стороне ВСУ из-за возможности заработка, он служил командиром автомобильного отделения 93-й бригады ВСУ с 2016 по 2018 год.

20 декабря стало известно, что проект бюджета США на 2023 год запретил выделение средств для батальона «Азов». В 2015 году Конгресс США принял поправку, запрещающую финансировать «Азов», в законе о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год такая формулировка отсутствовала. В документе также говорится, что на бюджетную и инфраструктурную поддержку Украины отводится $13,37 млрд долларов, еще $2,4 млрд — для украинских беженцев.