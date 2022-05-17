Песков: Запад испугался конкуренции с Россией в информационных войнах

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Страны Запада испугались конкурентной борьбы с Россией в информационных войнах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. По его словам, боязнь западных лидеров стала проявляться после того, как они начали «физически устранять» российские СМИ. Песков считает, что подобные рестрикции в отношении отечественных журналистов и каналов связи «возмутительны».

Этой конкуренции и испугались, когда начали физически устранять, что называется, конкурентов, потому что те беспрецедентные рестрикции, с которыми сейчас нам приходится сталкиваться, они незаконны, они возмутительны, — заявил Песков.

Ранее компания Google заблокировала аккаунт российского журналиста Владимира Соловьёва на видеохостинге YouTube. Страницы «Соловьёв Live» и «Смотрим. Весь Соловьёв» не открываются в Сети. C 1 марта Google после блокировки YouTube-каналов, связанных с изданиями RT и Sputnik, ограничил рекомендации для ряда государственных СМИ. Платформа объяснила это намерением «сорвать кампании по дезинформации в интернете».

Сам Владимир Соловьёв накануне попал под санкции, которые против него объявила Канада. В числе россиян, попавших под ограничения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главред телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Соловьёв, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бизнесмен Олег Дерипаска и другие граждане РФ.