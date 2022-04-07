Песков: российские военные не используют ракеты «Точка-У»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска ракетным комплексом «Точка-У», в результате которого погибли около 30 человек. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, в этой ситуации стоит ориентироваться на официальные заявления Министерства обороны России, которое отрицает использование этих ракет российскими военнослужащими.

Здесь нужно ориентироваться на заявления Минобороны, которое исключает применение этой ракеты со стороны наших Вооружённых сил. Наши Вооружённые силы такой тип ракет не используют. И также, что никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось на сегодня, — сказал Песков.

Ранее в Минобороны России назвали «провокацией» заявления Киева о том, что российские военные нанесли 8 апреля ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Там отметили, что никаких огневых задач 8 апреля в Краматорске у российских военнослужащих не было и не планировалось.

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили 8 апреля об ударе украинскими военными по Краматорску. Осколки ракетного комплекса «Точка У» упали прямо рядом с ж/д вокзалом. В штабе обратили внимание на то, что данный тактико-ракетный комплекс не состоит на вооружении России, ДНР и ЛНР, а активно используется ВСУ.

По словам главы народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, при ударе ракетной установкой «Точка-У» погибли около 30 человек, в том числе двое детей.