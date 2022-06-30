Песков объяснил, почему Путин передвигался в Ашхабаде в черном Aurus Песков: Путин использует автомобили черного цвета, укомплектованные стратегической связью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин всегда передвигается на автомобилях черного цвета. Машины оборудованы стратегической связью и отвечают всем критериям безопасности. Так он ответил на вопрос журналиста, почему глава государства ездил на Aurus черного цвета в ходе Каспийского саммита в Ашхабаде, в то время как остальные лидеры передвигались в белых автомобилях, передает РИА Новости.

Президент использует автомобили черного цвета. С президентом возят его автомобили. Этот вопрос связан с тем, что они укомплектованы стратегической связью, они отвечают всем критериям безопасности. Именно поэтому президент использует наши автомобили, которые эксплуатируются ФСО, — заявил Песков.

По его словам, белые автомобили — это «машины, которые стоят на вооружении у гаража президентской администрации Туркменистана».

Ранее сообщалось, что согласно негласному указанию прежнего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова все правительственные и неправительственные автомобили в стране должны быть исключительно белого цвета, так как он считал этот цвет приносящим удачу.