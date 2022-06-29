Путина встретили в Ашхабаде на экзотическом для Туркмении черном «Аурусе»

Фото: Пресс-служба президента Таджикистана/ТАСС

Владимир Путин

ТАСС поделился подробностями прибытия российского президента Владимира Путина в Ашхабад на Каспийский саммит. У трапа главу государства встретил министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов. Российский президент поприветствовал его и проследовал по светлой ковровой дорожке к автомобилю черного цвета.

К месту саммита президент отправился на черном «Аурусе», на котором был установлен российский флаг, — сказано в сообщении.

Интересно, что автомобиль черного цвета, с которым встречали президента России, — явление в Туркмении крайне редкое. Согласно негласному указанию прежнего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, все правительственные и неправительственные автомобили в стране должны быть исключительно белого цвета, так как Бердымухамедов считает этот цвет приносящим удачу.

Ранее сообщалось, что в рамках Каспийского саммита российский лидер встретится с главами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Они обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, включая вопросы экономического сотрудничества и природоохранной деятельности.