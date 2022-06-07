Первая партия зерна из Запорожской области отправлена в Крым Со станции Мелитополь Запорожской области отправлена первая партия зерна в Крым

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Из Запорожской области со станции Мелитополь отправлена в Крым первая партия зерна, сообщает РИА Новости. Состав состоит из 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом. По информации агентства, товарный поезд отправился днём 7 июня. Информацию также подтвердил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, который отметил, что партия была отправлена, несмотря на сложности.

Сегодня начинают работать промышленные предприятия. Естественно, есть сложности, мы их решаем по мере того, как можем. Сегодня с радостью сообщаю, что из Мелитополя в сторону Крыма пошли первые вагоны — 11 вагонов с мелитопольского элеватора, — рассказал Балицкий в эфире совместного проекта каналов «Соловьев Live» и «Крым 24» — «Михеев говорит».

Он добавил, что в регионе в настоящее время целый ряд предприятий уже запущен.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не располагает данными, подтверждающими обвинения Киева в адрес России в краже зерна. Таким образом, он отверг заявление Киева об экспорте Москвой украинского зерна. Дюжаррик отметил, что была проведена консультация по этому вопросу с представителями Всемирной продовольственной программы, которые не смогли подтвердить данную информацию.