Перед выборами в США на Землю может упасть «холодильник» из космоса

За день до выборов президента США на Землю может упасть астероид 2018VP1, чьи размеры сопоставимы с холодильником, заверил известный американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.
Сообщение об этом он
Астероид 2018VP1, космический астероид размером с холодильник, мчится к нам со скоростью более 25 000 миль/час, — написал он (25 тысяч миль в час — 40,2 тысячи км/ч).
По словам Тайсона, астроид не настолько большой, чтобы причинить Земле вред.
Так что, если конец света наступит в 2020 году, то это произойдёт не по вине Вселенной, — заявил астрофизик.
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Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 25,000 mi/hr. It may buzz-cut Earth on Nov. 2, the day before the Presidential Election. But itâs not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it wonât be the fault of the Universe.
Как сообщал NEWS.ru, 14 сентября на землю едва не упали астероиды размером с автомобиль и автобус. Космический «автобус» пролетел на расстоянии 94 000 км от Земли, а «автомобиль» — на высоте 106 000 км.