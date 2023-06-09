Пентагон анонсировал новый многомиллиардный пакет помощи Украине Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $2,1 млрд

Фото: МО Украины

Власти Соединенных Штатов решили предоставить Украине очередной пакет военной помощи общей стоимостью в $2,1 млрд, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона. Отмечается, что в новый пакет помощи войдут в том числе средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Сегодня Министерство обороны объявило о новом пакете помощи в области безопасности, подчеркнув непоколебимую поддержку США Украины. Этот пакет на общую сумму до 2,1 миллиарда долларов, включающий в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы, предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, — говорится в сообщении.

В список поставляемого вооружения вошли боеприпасы для ЗРК Patriot, системы ПВО и ракеты HAWK, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотники Puma и боеприпасы с лазерным наведением. Также в пакет помощи включены услуги по обучению, техническому обслуживанию и поддержке деятельности западного вооружения.

Ранее военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.