Пекин обвинил США в нарушении принципа «одного Китая» МИД Китая выразил решительный проест в связи с визитом Пелоси на Тайвань

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пекин, Район Гуомао

МИД Китая выразил решительный протест и осуждение визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В заявлении дипведомства говорится, что данная встреча нарушает принцип «одного Китая» и сказывается на положении китайско-американских коммюнике, передает РИА Новости.

Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня, — говорится в сообщении.

Пекин также призвал США не разыгрывать «тайваньскую карту» для контроля над Китаем. МИД КНР считает, что Вашингтон хочет с помощью Тайваня сдерживать Китай, однако это, как подчеркнули в ведомстве, «очень опасная игра с огнем».

В ответ на визит Пелоси на Тайвань мы примем все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе, — заключили в МИД КНР.

Накануне на Тайване приземлился спецборт американской делегации во главе с Пелоси. Его сопровождали истребители ВВС Тайваня.

После приземления Пелоси заявила, что ее визит не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что ее приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Белый дом отказался нести ответственность за решение спикера посетить островное государство. Так отметили, что действия Пелоси не были согласованы с правительством.