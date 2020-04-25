Патриарх Кирилл отправил в Италию фуру медицинских изделий

https://static.news.ru/photo/78c30be4-8698-11ea-afd1-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл отправил в область Апулия в Италии восемь тонн медицинских изделий. В посылку входят и медицинские маски.

О помощи российского патриарха попросили сами итальянцы, написал в Facebook губернатор Апулии Микеле Эмильяно. Он добавил, что они рассказали Кириллу о тяжёлой ситуации, сложившейся в их стране и о том, что им необходимы оборудование и маски.

И патриарх нам ответил, написав прекрасное письмо, а сегодня мы получили важный дар, — восторгается итальянец.

В гуманитарный груз входят не только маски, но и халаты, очки, дезинфицирующие средства. Он уже поступил в распоряжение местного департамента гражданской защиты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что патриарх Московский и Всея Руси Кирилл перед пасхальным богослужением в храме Христа Спасителя обратился к россиянам. Он пожелал гражданам страны, чтобы пандемия коронавируса не забирала жизни людей и не разрушала общество.