Пассажиры рейса в Москву семь часов не могут вылететь из Стамбула Пассажиры рейса в Москву семь часов не могут вылететь из Стамбула из-за поломки борта

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Пассажиры авиарейса Стамбул — Москва более семи часов не могут вылететь из турецкого города из-за поломки самолета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев произошедшего. Нескольких пассажиров бизнес-класса пересадили на другие рейсы, летящие по данному направлению, остальным приходится ждать починки самолета, рассказывает один из очевидцев.

В материале говорится, что речь идет о самолете компании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Стамбула в Москву в 04:00. Пассажирам приходится долгое время ждать вылета на лавочках в аэропорту, представители авиакомпании не предоставили им гостиницу.

В течение дня у «Аэрофлота» есть другие рейсы, но нас на них не рассаживают, говорят, ждите ремонта своего борта. Пересадили только шестерых человек из бизнеса, в том числе и [певицу] Анну Семенович, они улетели в 6 утра. Все остальные пассажиры с билетами бизнес-класс и эконом до сих пор ждут в аэропорту, — утверждает собеседник «Осторожно, Москва».

В конце марта в Сочи из-за тумана были отменены около 100 авиарейсов, в аэропорту скопились пассажиры, прилетающие самолеты отправляли на запасные аэродромы. Как рассказал пассажир рейса авиакомпании «Победа», следующего маршрутом Сочи — Москва, его задержали более чем на 35 часов. Начиная с 09:00 утра 18 марта представители авиакомпании держали пассажиров в неведении и не могли сообщить о точном времени вылета. Собеседник подчеркнул, что авиакомпания не предоставила ни питания, ни воды.