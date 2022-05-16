Пассажирский и товарный поезда столкнулись в Испании

Фото Scar Ortiz/Global Look Press

Один человек погиб и ещё 85 пострадали при столкновении пассажирского и товарного поездов в Испании. Об этом сообщает в соцсетях каталонское главное управление гражданской защиты.

Согласно опубликованным данным, «один человек погиб (машинист), двое тяжело пострадали, <...> 83 с лёгкими ранениями». Происшествие случилось у населённого пункта Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона. По информации Cadena SER, авария произошла в шесть часов вечера по местному времени, товарный поезд сошёл с рельсов и столкнулся с выезжающим со станции пассажирским составом.

Правительство выразило сожаления семье погибшего. Власти начали расследование инцидента.

Ранее при аварийной посадке небольшого самолёта на автомобильный мост в американском штате Флорида пострадали не менее шести человек. Самолёт Cessna перед посадкой столкнулся с автомобилем, на борту начался пожар. В пожарно-спасательной службе округа Майами-Дейд сообщили о шести пострадавших.