Пассажир самолета в Казахстане не дождался высадки и сам открыл дверь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажир рейса Чимкент — Алма-Ата не дождался высадки и самостоятельно открыл эвакуационную дверь, сообщает портал Elitar.kz. Мужчину задержали, по факту случившегося проведут проверку.

Инцидент произошел 23 декабря на рейсе KC 7106 авиакомпании FlyArystan. Судя по комментариям других пассажиров, их долгое время не выпускали из воздушного судна. В итоге один из находившихся на борту мужчин открыл эвакуационную дверь.

Ранее две россиянки задержали на несколько часов вылет рейса Пхукет — Москва более чем с 300 пассажирами на борту. Девушки ругались из-за того, что внутри слишком жарко и душно, а потом и вовсе решили сойти с самолета. В итоге сотрудники аэропорта задержали борт, выгружая багаж дебоширок. При этом другие пассажиры утверждают, что никто, кроме этих двух девушек, не жаловался на условия на лайнере.

До этого самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска. Непредвиденная стоянка продлилась больше двух часов. На борту находились 377 человек, в том числе 17 детей. Борт посадили из-за дебошира, вступившего в перепалку с бортпроводниками. После предупреждения о задержании в аэропорту Шереметьево мужчина начал имитировать обострение язвенной болезни желудка.