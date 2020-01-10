https://static.news.ru/photo/eb5bc20c-345b-11ea-a142-fa163e074e61_660.jpg Фото: GolosZmin/facebook.com

Украинская политическая партия «Голос» заявляет, что в связи с признанием Ираном вины в крушении самолёта Киев должен настаивать на созыве Совета Безопасности ООН. Именно там может приниматься решение о привлечении к ответственности виновных в трагедии.

Именно Украина должна ставить вопрос перед Ираном и мировым сообществом в отношении виновных в том, что воздушное пространство над страной не было закрыто. И именно Украина, которая страдает от российской агрессии и имеет опыт расследования катастрофы самолёта, сбитого российскими военными, имеет право на лидерство в этом вопросе, — сказано в заявлении партии.

В партии также добавили, что парламентская фракция «Голоса» будет делать со своей стороны всё необходимое, чтобы задачи власти были выполнены эффективно и в срок.

Политическая партия «Голос» была основана в 2015 году. Её руководителем является фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

О том, что самолёт случайно был подбит иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты. Видео с запуском ракеты по самолёту попало в соцсети. Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя.

Утром 11 января Генштаб Исламской Республики признал ошибку. Военные подчеркнули, что самолёт оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов и по форме и высоте полёта напоминал вражеский объект. Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность в связи с угрозами «преступного президента» Дональда Трампа. Они ожидали ответного удара США на ночную бомбёжку американских баз в Ираке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца. Также Киев ожидает от Тегерана выплат компенсаций и официальных заявлений по дипломатическим каналам.