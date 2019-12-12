https://static.news.ru/photo/816eace2-1cc3-11ea-8ec9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Верховная рада продлила закон «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года.

За решение проголосовали 320 депутатов при необходимых 226 голосах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что закон об особом статусе Донбасса продлят на один год. Он сказал, что легче продлить этот документ, а позже внести «формулу Штайнмайера».

Механизм «формулы» предполагает лишь упорядочивание минских договорённостей, согласно которым на территории Донецкой и Луганской областей в соответствии с украинскими законами должны быть проведены выборы. После того как их результаты будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления».

Как писал NEWS.ru, депутаты Верховной рады 12 декабря собирались рассмотреть законопроект, в котором предлагается до 31 декабря 2020 года продлить Донбассу особый статус.