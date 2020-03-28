Карантин и меры социальной изоляции не обошли стороной церкви, мечети, синагоги и другие религиозные учреждения по всему миру, которым пришлось закрыть свои двери для верующих. Служащие культа, впрочем, не растерялись и перевели свои проповеди в онлайн-формат. Сетуя на то, что экран компьютера не может заменить живое человеческое общение, они признают, что тенденция ухода религии в Интернет началась задолго до пандемии коронавируса. И так как присоединиться к онлайн-мессе проще, чем прийти в церковь, вынужденные меры могут помочь религиозным организациям нарастить количество сторонников.

Прекращение работы религиозных учреждений затронуло даже консервативный Ближний Восток. В Иране верховный лидер аятолла Али Хаменеи принял решение о закрытии всех шиитских святынь в Куме, Тегеране и Мешхеде. В Саудовской Аравии несколько недель назад перекрыли доступ к Каабе — главной святыне мусульман. Главный раввин Израиля Ицхак Йосеф рекомендовал иудеям, вопреки традиции, не отключать свои мобильные телефоны в Шаббат, чтобы иметь возможность получать экстренные сообщения от властей, связанные с коронавирусом. Муэдзины в арабских странах вместо того, чтобы созывать верующих на молитвы, отправляют их совершать намаз домой.

Hassan Jedi/Global Look Press

В Италии церкви запечатали свои двери раньше всех — 27 февраля такая политика вступила в силу в Милане, а затем распространилась на всю страну. Местным священникам пришлось срочно осваивать новые технологии, чтобы иметь возможность транслировать католические мессы онлайн. Часть католиков не одобряет подобного перехода, подчёркивая, что интернет-службы мало чем отличаются от пассивного потребления медиаконтента перед телевизором. Но есть и те, кто находит в вынужденных мерах положительные стороны.

Распространение онлайн-церкви — это ещё одно напоминание о том, что у настоящей «церкви» нет стен, — пишет колумнист Fox News Джим Дали. — Большинство людей смотрят на здание с колокольней или крестом и сразу называют его церковью. Это не так. На самом деле без верующих людей внутри «церковь» — это просто здание.

Дали отмечает, что среди его знакомых, которые раньше никогда не посещали церкви, нашлись такие, кто присоединился к онлайн-мессам из чистого интереса. По мнению колумниста, в ситуации глобальной эпидемии, когда людям особенно нужна поддержка, у церкви есть шанс привлечь много новых сторонников. Ведь посмотреть трансляцию проповеди на своём компьютере или телефоне проще, чем посетить настоящую службу. Кроме того, если раньше прихожане были ограничены в выборе священника городом или районом, в котором они жили, то теперь у них есть шанс послушать самых харизматичных и авторитетных религиозных лидеров, не выходя из дома.

Claudio Furlan/Global Look Press

После закрытия храмов в Нидерландах верующие стали активно пользоваться централизованным порталом с прямыми трансляциями служб. С помощью него можно либо дождаться начала мессы в ближайшем храме, либо выбрать ту, которая идёт прямо сейчас. В стране признают, что не всем по вкусу такие нововведения, особенно пожилым людям. Поэтому некоторые местные священники продолжают лично посещать их дома, несмотря на риск заболеть.

Обычно я посещаю многих из них, — поделился священник Гронингена Питер Верслут. — Но в этой ситуации я всё же информирую их детей о текущей ситуации. Я думаю, что важно продолжать это делать. Некоторые пожилые люди предпочитают, чтобы я навещал их, несмотря на риск подхватить заразу.

Католический священник Скотт Холмер в американском штате Мэриленд пошёл ещё дальше и предложил своим прихожанам отпускать грехи в режиме drive-in, как в ресторанах быстрого питания. Каждое утро 40-летний Холмер садится на стул на парковке церкви, где он раньше проповедовал, и ждёт, пока страждущие души подъедут к нему на своих машинах. При этом он просит водителей соблюдать безопасное расстояние в 1,8 метра, чтобы самому не заразиться. Желающий исповедаться рассказывает о своих грехах в окошко автомобиля, Холмер отпускает ему их, и прихожанин с чистой совестью уступает место следующему в очереди. Если человек хочет исповедаться анонимно, священник завязывает себе глаза.

Люди рады видеть, что мы всё ещё можем их поддержать, даже если мы не можем отслужить мессу, — рассказывает Холмер. — Когда они опускают свои окна, они видят священника и говорят: «Бог со мной».

Впрочем, креативные решения иногда приводят священников к конфузам. Так, викарий англиканской церкви Саймон Бич случайно поджёг свой рукав от свечи, когда общался с верующими онлайн из своего дома. К счастью, он не пострадал и отнёсся к произошедшему с юмором.

Россию закрытие религиозных учреждения тоже затронуло: не работают синагоги по всей стране и мечети в Москве. До последнего времени функционировали православные храмы, однако во время нерабочей недели они будут закрыты как минимум в Санкт-Петербурге. Московские власти довольно туманно призвали москвичей «воздержаться от посещения религиозных организаций», но, судя по всему, двери православных храмов в городе пока остаются открытыми.