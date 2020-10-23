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Папу римского предупредили о контакте с заражённым коронавирусом лицом

18:25, 23 октября 2020
Папа Франциск Папа Франциск Фото: Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Австралии предупредили папу римского Франциска об угрозе заражения коронавирусом.

Понтифик 6 октября встречался в Ватикане с архиепископом Адольфо Тито Ильяной — послом Святого престола в Австралии. 9 октября Ильяна прибыл в Сидней, затем на частном самолёте отправился в Канберру. 11 октября архиепископ сдал положительный тест на коронавирус, медики полагают, что заражение произошло во время зарубежной поездки, передаёт телеканал 9News.

6 марта в Ватикане был зафиксирован первый случай COVID-19. В конце марта СМИ сообщили о заражении одного из сотрудников Государственного секретариата Ватикана, который постоянно жил в Доме Святой Марфы — здании, где также располагаются личные апартаменты понтифика. У ещё одного жильца нашли коронавирус в октябре, писал NEWS.ru. Всего в Ватикане за время пандемии отмечено 20 случаев коронавирусной инфекции.

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