https://static.news.ru/photo/fe3f0840-6703-11ea-810d-fa163e074e61_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: Ministry of Culture Russia/Twitter.com/Global Look Press

Папа Римский Франциск произнёс молитву за спасение мира от коронавируса. Он помолился в римской церкви Санта-Мария-Маджоре перед иконой «Спасение народа римского».

Затем Понтифик направился в Сан-Марчелло-аль-Корсо, где находится чудотворное распятие, которое выносили на улицы Рима во время чумы. Трансляцию молитвы вёл Reuters.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начальник службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, 369 пациентов выздоровели за минувшие сутки.

В России на сегодня зафиксировано 63 случая коронавируса, из них трое заболевших — это итальянец и два китайца. Восемь человек вылечились.