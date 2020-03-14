Папа Римский Франциск произнёс молитву за спасение мира от коронавируса. Он помолился в римской церкви Санта-Мария-Маджоре перед иконой «Спасение народа римского».
Затем Понтифик направился в Сан-Марчелло-аль-Корсо, где находится чудотворное распятие, которое выносили на улицы Рима во время чумы. Трансляцию молитвы
Ранее NEWS.ru сообщал, что начальник службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, 369 пациентов выздоровели за минувшие сутки.
В России на сегодня зафиксировано 63 случая коронавируса, из них трое заболевших — это итальянец и два китайца. Восемь человек вылечились.
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