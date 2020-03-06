https://static.news.ru/photo/8145d83a-5f8f-11ea-8fe2-fa163e074e61_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: Giuseppe Ciccia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа Римский Франциск заявил, что молодёжь в эпоху цифрового развития всё больше времени уделяет фиксированию моментов своей жизни в социальных сетях вместо того, что проживать её.

И молодые люди, и взрослые тратят свою жизнь на поверхностные вещи. Они думают, что живут. На самом деле внутри они уже мертвы, — сказал понтифик по случаю Всемирного дня молодёжи.

По его мнению, люди погружаются в «цифровой нарциссизм», пытаясь поймать ускользающие моменты.

Как ранее писал NEWS.ru, члены Совета Федерации разработали критерии «молодой семьи», а также решили, кого можно называть молодёжью. Это люди в возрасте от 14 до 35 лет.