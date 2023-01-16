Папа римский Франциск: Зеленский должен сесть за стол переговоров

Фото: Grzegorz Galazka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов рассказал РИА Новости, что папа римский Франциск считает, что Владимир Зеленский должен прислушаться к голосу прагматизма и рациональности и сесть за стол переговоров. Он добавил, что, по мнению понтифика, конструктивные решения украинского конфликта могут быть найдены только в переговорном процессе, а не на поле битвы.

Папа считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия. Папа отметил, что и Зеленский должен прислушиваться к голосу прагматизма и рациональности. Свои требования должен пытаться отстаивать за столом переговоров, — сказал Севастьянов.

Так, по мнению собеседника агентства, папа отреагировал на поставки наступательной бронетехники Украине со стороны западных держав.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что конфликт на Украине завершится после того, как между Россией и западным блоком будет заключена «большая сделка». Он добавил, что в противном случае конфликт затянется на долгое время и весь мир увидит повторение того, что видел до сих пор — гибель людей и разрушение городов.