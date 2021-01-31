Папа римский Франциск учредил Международный день дедушек и бабушек

https://static.news.ru/photo/7dcba482-63c6-11eb-b575-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Ã‚Â©Vatican Media/Global Look Press

Католическая церковь отныне будет отмечать Международный день дедушек, бабушек и пожилых людей. Об этом объявил папа римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди.

По его словам, эту дату будут отмечать в четвёртое воскресенье июля, которое близко ко Дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса Христа.

Старики часто остаются в забвении, а мы часто забываем, что они представляют богатство наших корней и ценностей, которые передают следующим поколениям, — цитирует понтифика ТАСС.

Франциск подчеркнул, что «старость — это дар», и напомнил о важности общения внуков с бабушками и дедушками.

Впервые День пожилых людей будет отмечаться в этом году под эгидой дикастерии по делам мирян, семьи и жизни. Мирской праздник — Международный день пожилых людей — отмечается 1 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что папа римский Франциск и его предшественник, почётный папа на покое Бенедикт XVI прошли вакцинацию от коронавируса.