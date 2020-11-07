Пандемия коронавируса может обрушить массовый голод на 16 стран

https://static.news.ru/photo/ea871704-20d3-11eb-999d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Md. Rakibul Hasan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полтора десятка стран Африки и Ближнего Востока оказались на пороге массового голода. Доступ к продовольствию для сотен тысяч людей ограничивают международные и внутренние конфликты, экономические трудности, экстремальные погодные условия и пандемия коронавируса, считают в ООН.

О нарастающей нестабильности в мире сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Организации Объединённых Наций. Как следует из обнародованной информации, усугубление проблемы голода грозит 16 государствам.

Эксперты называют особо проблемными зонами территории Буркина-Фасо, северо-восточной Нигерии, Южного Судана и Йемена. Стоимость продовольствия и погодные условия в ближайшее время станут там ключевыми факторами и во многом будут определять будущее развитие, считают в организации.

Ранее эксперты и политики уже неоднократно заявляли о риске масштабного кризиса из-за пандемии коронавируса. В частности, голод «библейских масштабов» предрекал глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли. По его словам, на смягчение последствий эпидемии в ближайшие полгода потребуется порядка $5 млрд.

О том, что проблема голода не решена и может усугубиться, предупреждал и экс-президент СССР Михаил Горбачёв. Причиной усугубления ситуации он так же называл пандемию. Политик призывал активизировать усилия ООН в области поддержания мира и безопасности, а также во всех других областях.

Ранее NEWS.ru писал, что Норвежский нобелевский комитет присудил Всемирной продовольственной программе премию мира. Таким образом была дана оценка предпринятым ООН действиям в борьбе с голодом, а также отмечены вклад в установление мира в зонах конфликтов, а также деятельность в качестве главенствующей силы по предотвращению использования голода как орудия конфликтов и войны.