Отставной разведчик США назвал сроки окончания боев в зоне СВО Экс-разведчик Риттер: боевые действия на Украине кончатся к началу осени победой России

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Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» российских вооруженных сил

Основная часть боевых действий на территории проведения СВО завершится к осени 2023 года, заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty разведчик Пентагона в отставке Скотт Риттер. При этом он предположил, что ВС РФ смогут удержать новые территории и создать буферную зону вокруг них.

У России есть наступательные возможности для этого, и я думаю, что сроки как раз подходят. Я всегда говорил: считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета — началу осени, и я по-прежнему уверен, что эти сроки точны, — заявил Риттер.

13 июня на встрече с военкорами президент России Владимир Путин заявил, что если атаки на территорию РФ продолжатся, придется подумать о создании на Украине «санитарной зоны». Это, по его словам, позволит обеспечить безопасность российских территорий.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявлял, что действия Вооруженных сил Украины могут не привести к быстрому успеху, и тогда конфликт продлится довольно продолжительное время. При этом он подчеркнул, что Запад должен быть готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется.