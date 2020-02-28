https://static.news.ru/photo/a0f6c524-5a7e-11ea-93f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lauri Heino/imago-images.de/Global Look Press

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил отменить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга. По его словам, данный шаг позволит улучшить развитие торгово-экономических связей с Россией.

Лайне считает, что отмена виз будет благоприятствовать активизации туристических поездок, сообщает издание Uutisvuoksi.

Также мэр города, который расположен в 30 минутах езды от российской границы, уверен в появлении условий для создания особой экономической зоны с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью при безвизовом режиме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правительства России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Политики обсудили актуальные вопросы российско-финляндских отношений. Главы правительств обратили особое внимание на сотрудничество в атомной энергетике, развитие приграничных связей и туризма.