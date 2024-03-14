«Открывают новый фронт»: военэксперт объяснил, для чего США нужна Арктика Военэксперт Перенджиев: США готовы воевать с Россией за арктические ресурсы

Фото: MOD Russia/Global Look Press

США хотят заполучить залежи нефти, газа и других полезных ископаемых, а также сохранить возможность контроля над Северным морским путем, рассказал NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, для этого Америка готова противостоять России и Китаю, рассматривающих Арктику, как стратегически важный регион.

Украина — это не главная цель коллективного Запада, это один из механизмов борьбы за арктические ресурсы. США давно хотят заполучить залежи нефти и газа, другие полезные ископаемые, а также сохранить возможность контроля над Северным морским путем. Надо отдать должное Китаю, который поддерживает Россию в этом противостоянии, — рассказал Перенджиев.

Политолог напомнил, что Арктика давно остается территорией напряженной конкуренции. Государство, которое «удержит в своих руках арктические ресурсы», станет самым влиятельным в мире как в экономическом, так и геополитическом плане, отметил он.

Швеции и Финляндии не просто так позволили вступить в НАТО. Это даст возможность США установить в Арктике свое вооружение, чтобы начать агрессивные действия против нас. Таким образом, США открывают новый военный фронт. Другие конфликты, например, на Украине, они продолжают, чтобы Россия оттягивала свои военные и экономические ресурсы и теряла свою силу, — добавил Перенджиев.

Ранее издание Business Insider сообщило, что Вашингтон стал обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике и приступил к активному обучению солдат действиям в холодном климате, чтобы бросить вызов России и Китаю.