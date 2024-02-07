«Откажется, если умный»: Кузичев про интервью Зеленского Такеру Карлсону Журналист Кузичев заявил, что Зеленский может отказаться от интервью Карлсону

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Журналист, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев в разговоре с NEWS.ru заявил, что президент Украины Владимир Зеленский откажется от интервью журналисту Такеру Карлсону, «если он умный». По его мнению, американский телеведущий «останется в огромном плюсе» независимо от решения Зеленского.

Такер Карлсон выполняет свою работу журналиста, предлагаю взять интервью у Зеленского. Независимо от того, откажется президент Украины или согласится, Карлсон в любом случае останется в огромном плюсе. И он просто обязан предложить ему дать это интервью. Что ответит Зеленский, я не знаю. Думаю, откажется, если он умный, и согласится, если тщеславный. Давайте вместе подождем и посмотрим, что из всего этого получится, — заявил Кузичев.

Ранее Такер Карлсон заявил, что будет добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Все предыдущие интервью политика в американской прессе являются не журналистикой, а пропагандой и эту ситуацию нужно менять, пояснил экс-телеведущий Fox News.

Вечером 6 февраля издание Newsweek написало, что Карлсон уже взял интервью у российского лидера. Позднее журналист лично подтвердил, что хочет встретиться с Путиным. По словам американца, он самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было.