Отдайте Тайвань или вооружим Россию: будет ли Китай шантажировать США Военэксперт Цыганок: Китай мог бы поставить РФ РСЗО, самолеты и средства связи

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Pres

Си Цзиньпин и Джо Байден

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Сан-Франциско 15 ноября, чтобы обсудить двусторонние отношения, говорится в заявлении, опубликованном 10 ноября на сайте Белого дома. Переговоры двух лидеров должны пройти на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Будут ли два лидера обсуждать тему конфликта России и Украины и готов ли Пекин оказать Москве военную помощь? Об этом — в материале NEWS.ru.

Что официально сообщалось о переговорах Си и Байдена

10 ноября информацию о предстоящих в Сан-Франциско в рамках форума АТЭС переговорах президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина подтвердили в Вашингтоне и Пекине. Как говорится в заявлении Белого дома, лидеры обсудят двусторонние отношения и вопросы «поддержки открытых каналов коммуникации, а также ряд региональных и глобальных вопросов».

В свою очередь МИД КНР сообщил, что «по приглашению президента США Джо Байдена Си Цзиньпин посетит Сан-Франциско с 14 по 17 ноября для участия в саммите КНР — США, а также в 30-й неформальной встрече лидеров АТЭС». По данным внешнеполитического ведомства, между сторонами состоится «подробный обмен мнениями по вопросам, имеющим стратегическое, основополагающее значение в формировании отношений США и КНР», также будут затронуты темы развития и урегулирования конфликтов в мире.

Ранее о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина СМИ сообщали со ссылкой на высокопоставленного представителя американских властей. Это будет вторая встреча политиков в качестве лидеров своих стран. Ровно год назад Байден и Си встречались на полях саммита G20 в Индонезии. Журналисты подсчитали, что тогда переговоры продолжались 3 часа 12 минут.

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press Си Цзиньпин и Джо Байден

О чем будут говорить лидеры США и Китая

Для Китая и США главным остается тайваньский вопрос, отметил в беседе с NEWS.ru китаист Андрей Островский. Проблему острова Си и Байден обсудят в первую очередь.

«Если по этому вопросу не будет достигнуто никакого, хотя бы устного, соглашения, то все остальные вопросы уже отойдут на второй план, по ним не примут даже решений. Китай стремится решить проблему Тайваня, а США стремятся не дать ему этого сделать, несмотря на то что Вашингтон неоднократно подтверждал, что остров является частью КНР», — высказал свое мнение Островский.

По его словам, Вашингтон выступает категорически против экономического объединения Китая и Тайваня, поскольку их совместный потенциал превзойдет американский и Вашингтон утратит свою мировую гегемонию.

Ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Розалия Варфаловская уверена, что Си и Байден непременно обсудят перспективы сотрудничества КНР и России.

«Если Си Цзиньпин сам об этом не заговорит, то Байден обязательно ему напомнит о недопустимости сотрудничества Китая с Россией. Байден может даже сказать, что в противном случае под санкции подпадет и Китай. На всех встречах руководителей США и Китая американская сторона напоминала, что любое сотрудничество с Россией ей не нравится», — рассказала китаист.

Фото: Kremlin.ru/Сергей Карпухин/ТАСС Си Цзиньпин и Владимир Путин

Почему США боятся военно-технического сотрудничества России и Китая

Рассуждая о возможном содержании переговоров между Байденом и Си Цзиньпином, эксперты указывают на недавние контакты представителей руководства России и Китая. По их мнению, КНР это было нужно, чтобы иметь возможность оказывать давление на Белый дом.

17–18 октября президент РФ Владимир Путин находился в Пекине, где в качестве главного гостя принял участие в третьем Международном форуме «Один пояс — один путь». Во время визита он провел переговоры с председателем КНР.

А в конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Китай с рабочим визитом, выступив с докладом на 10-м Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 30 октября Шойгу провел переговоры с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся. А 8 ноября уже Чжан Юся прилетел в Москву, где встречался с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу.

Эксперты уверены, что активизация российско-китайских контактов свидетельствует об обсуждении «восточного ленд-лиза» для России. Хотя оборонно-промышленный комплекс РФ заметно нарастил выпуск вооружения и боеприпасов, требуется время для того, чтобы удовлетворить все потребности группировки ВС РФ в ходе операции на Украине. Пока этого не произошло, очень кстати оказалась бы военно-техническая помощь Китая.

Фото: Jin Liwang/XinHua/Global Look Press Владимир Путин во время визита в Китай, октябрь 2023 года

Какими вооружениями Китай может помочь России

Если Китай поможет России вооружением, это существенно усилит группировку ВС РФ, выполняющую задачи в ходе специальной военной операции, заявил NEWS.ru руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок.

«Китайская реактивная система залпового огня превосходит наши аналоги. Если мы договоримся о том, чтобы Китай передал ВС РФ свои РСЗО, то это значительно усилит нашу группировку на Украине. Кроме того, нужны боеприпасы калибра 155 мм, которых у нас не хватает. Мы 20 лет назад передали Китаю артиллерийские снаряды „Краснополь“, из которых они создавали запасы. В ходе СВО мы их израсходовали. Хорошо, если Пекин их передаст теперь нам», — отметил военный эксперт.

По словам Цыганка, Китай также мог бы предоставить ВС РФ самолеты, современные средства связи и поставлять комплектующие для сборки беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что некоторые образцы китайского вооружения превосходят натовские аналоги. Их появление у российской группировки станет серьезной проблемой для Запада, снабжающего Украину устаревшим оружием.

«СВО уже начинает сильно портить имидж НАТО, бьет по репутации его разрекламированного вооружения. Альянс терпит поражение на Украине. Военная техника России превосходит западные аналоги. Хваленые американские танки Abrams поражены на поле боя. А если мы получим еще и китайское вооружение, то для нас это будет очень удачный прорыв: никуда Киев не денется, Запад его заставит подписать соглашение с Москвой, и российские территории, отданные когда-то Лениным Украине, вернутся к нам», — убежден российский военный эксперт.

Фото: Lin Hong/Xinhua/Global Look Press Китай может предоставить ВС РФ самолеты, современные средства связи и поставлять комплектующие для сборки БПЛА

Как Китай давит на США в вопросе Тайваня

Как отмечают эксперты, в Вашингтоне хорошо осознают смертельную опасность для Украины в случае начала китайских военных поставок в Россию. Вооруженный конфликт на Украине в таком случае приобретет совершенно другой характер, поскольку Запад уже начинает надрываться в вопросе обеспечения ВСУ вооружением и боеприпасами.

Поэтому визиты военных руководителей Китая и России друг к другу многие эксперты воспринимают как политическую многоходовку Пекина. Китайское руководство таким образом давит на Вашингтон в вопросе Тайваня. Си фактически везет Байдену ультиматум: если они помешают Китаю решить проблему Тайваня, то Россия получит китайское вооружение и боеприпасы. При этом действовать китайцы будут, как всегда, не напрямую. Для формализации процесса они смогут использовать Северную Корею, через которую будут осуществляться поставки китайского вооружения в Россию.

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