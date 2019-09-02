https://static.news.ru/photo/905a4a02-cde7-11e9-8552-fa163e074e61_660.jpg Роджер Уотерс Фото: Martyn Wheatley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил с небольшим концертом в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у британского МВД в центре Лондона.

Это грустно. Ассанж заперт в камере 24 часа... Сопротивляться нужно, чтобы предотвратить экстрадицию, — цитирует музыканта РИА Новости .

Ранее главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон рассказал, что Ассанж знает о грозящем ему тюремном сроке в 175 лет. По его словам, основатель ресурса из-за полной изоляции не владеет всей информацией по своему делу и не может выстроить защиту от экстрадиции в США, сообщал News.ru.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как был обвинён в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Дипмиссия 11 апреля выдало его британским властям. 10 июня стало известно, что американский минюст направил Великобритании официальный запрос об экстрадиции журналиста.