Основатель McAfee предупреждал о своей смерти: в его деле много странного

Основатель компании — разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи предупреждал о том, что скоро умрёт. Тело 75-летнего разработчика нашли в испанской тюрьме после того, как суд принял решение об его экстрадиции в США, где его обвиняют в налоговых преступлениях. Ему грозило до 30 лет тюрьмы.

Европейские издания сообщили, что Макафи якобы «покончил с собой и оставил предсмертную записку». Однако в соцсетях сам магнат дважды говорил о смерти и оба раза утверждал, что никогда не совершит суицид. В 2020 году он писал: «Знайте, если я покончу с собой, как Джеффри Эпштейн, это будет не моя вина». А ещё раньше, в 2019 году, он намекнул, что за ним охотятся американские власти.

Получил намёки от официальных лиц США, по сути, говорящие: «Мы идём за тобой, Макафи! Мы собираемся убить тебя». Я сделал сегодня татуировку на всякий случай. Если я покончил жизнь самоубийством, я этого не сделал. Меня убили. Проверь мою правую руку, — писал разработчик.

После этого СМИ публиковали фотографию татуировки с надписью Whackd (с английского whacked — убитый, также «выйти из игры»).

Но после смерти произошла ещё одна странная вещь. Кто-то опубликовал в Instagram фото Макафи, на котором на белом фоне изображена черная буква Q.

Компания McAfee была основана в 1987 году. Она является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. С 2011 года принадлежит корпорации Intel. Ранее Джона Макафи обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Бизнесмен был задержан в 2020 году в Испании по запросу США.