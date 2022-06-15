Ослов массово истребляют по всему миру ради шкур, идущих в Китай Массовый забой ослов в египетском Эль-Фаюме вскрыл проблему глобального «ослиного геноцида» из-за роста популярности китайского препарата эцзяо

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Оазис Эль-Фаюм в Египте известен богатыми археологическим находкам, в том числе Фаюмскими портретами (римскими погребальным картинами I–III веков). Но 9 июня местный бедуин нашел там совсем не древние портреты, а современную мерзость — его глазам предстали тысячи разлагающихся ослиных туш. Останков оказалось столько, что для их захоронения пришлось пригнать экскаваторы.

Ослиное кладбище Эль-Фаюма

Конечно, в Эль-Фаюме и раньше находили дохлых ослов, но не в таких количествах. Сейчас же, после шума, поднятого в прессе и соцсетях, к расследованию произошедшего присоединились правоохранительные органы.

Мистично настроенные египтяне решили, что у них завелся злобный оборотень-гуль. А кто-то увидел в горе мертвых ослов признак скорого конца света: «нет силы и мощи, кроме как у Аллаха Всемогущего. Люди погрязли в мошенничестве и коррупции. Действительно грядет Судный день, как это предсказывал наш благородный посланник, да благословит его Аллах и приветствует», — написал в социальной сети Атеф Абд аль-Ата.

Другие, более приземленные египтяне предположили, что за резней стоит синдикат рестораторов, которые экономят на мясе и вообще их «прикрывает полиция». «Это не мог сделать один ресторан или мясник. Скорее всего работала целая преступная группа. Они договариваются и совместно все организуют», — поделился мнением Эмад Ахмед. «Об этом всем известно уже данным давно. Правительство само все прикрывает. Офицерам полиции просто платят процент с каждой продажи. Вот и все», — подытожил другой.

Впрочем, специалисты уверяют, что никакой мистики искать не стоит. Хоть полноценного расследования еще не было, предполагается, что за массовым забоем ослов стоит некая криминальная структура, решившая нажиться на продаже ослиных шкур. При этом анализ остатков показал, что большинство животных при жизни были тяжело больны. Откуда злоумышленникам удалось собрать в пустыне около Эль-Фаюма столько ослов — на данный момент неизвестно.

По словам местных, уже некоторое время в горных районах Фаюмского оазиса таинственные чужаки по ночам убивают ослов. Бандиты забирают шкуры, мясо, после чего исчезают в неизвестном направлении. Еще жители близлежащих деревень рассказали, что члены ослиной группировки даже предлагали им работу. За один месяц «добычи ослов» платят порядка 16 тыс. египетских фунтов (около 50 тыс. рублей)

Фото: The donkey sanctuary

Египетский ветеринар Ахмад Бара отмечает, что одна ослиная шкура стоит до 3 тыс. египетских фунтов (9 тыс. рублей). Учитывая, сколько в Эль-Фаюме нашли освежёванных животных, на них можно было неплохо заработать.

Многих насторожили сведения, что злоумышленники забрали не только шкуры, но и мясо. Дело в том, что исламский мир не особо почитает ослиное мясо, так как оно считается не совсем «чистым», согласно одному из преданий (хадисов) о жизни Мухаммада.

Передают со слов Анаса ибн Малика, что в день Хейбара Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел Абу Тальхе оповестить людей о том, что Аллах и Его Посланник запрещают им употреблять в пищу мясо домашнего осла, потому что оно скверное. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим, — гласит хадис.

В 2015 египетский Дом фетв даже издал религиозное предписание, запрещающее употребление в пищу мяса ослов. А в статье III постановления Министерства сельского хозяйства Египта N. 517 от 1986 года запрещается забой любых животных, кроме коров, буйволов, коз, овец и верблюдов, а также домашних птиц.

Египтяне опасаются, что сейчас бандиты развезли по рынкам и ресторанам страны мясо с «ослиного кладбища Эль-Фаюма», как прозвали египтяне место массового забоя. Правительство уже поручило специалистам взять пробы останков убитых ослов и сравнить их с мясом, что сегодня продается на базарах и в кафе. В египетских СМИ тем временем выходят статьи, как отличить ослятину от говядины и баранины. В частности, эксперты призывают обращать внимание на цвет, структуру и запах мяса.

Примеров продажи ослятины под видом нормального мяса много. В 2015 году египетские силовые структуры обнаружили ферму, которая продавала мясо ослов под видом конины и говядины. Тогда египтяне сильно возмутились даже не столько обману, сколько реакции чиновников. Так, глава Египетского управления безопасности пищевых продуктов Хусейн Мансур в тот раз призвал граждан «просто не обращать внимания», ведь они и так уже много лет, по словам Мансура, «сами того не зная, точно также едят мясо собак».

Наказание за такие махинации по египетским законам — штраф и семилетнее тюремное заключение. Однако египетский юрист Айман Махфуз, например, считает, что тех, кто продает ослиное мясо, выдавая его за другое, необходимо приговаривать к пожизненному заключению или смертной казни.

Торговля ослиным мясом сейчас распространилась на фоне продовольственного кризиса. Это мясо наносит вред здоровью граждан, а иногда приводит к смерти. Хитрые торговцы [выдают ослиное мясо за другое] с целью обогатиться, а бедняки ведутся на низкие цены, не зная, что они на самом деле покупают, — обосновал свое мнение эксперт.

Фото: Rainer Hackenberg/Picture-Alliance/Global Look Press

Впрочем, ослятину выдают за другое мясо не только в Египте. В 2018 году в Узбекистане несколько ресторанов и кафе специально закупали ослиное мясо и готовили из него самсу, казан-кабоб и другие блюда, чтобы сэкономить.

Торт из ослиного желатина с рисовым вином и грецкими орехами

Тем временем шкуры убитых в Эль-Фаюме осликов скорее всего уже находятся где-то на пути в страны Юго-Восточной Азии или, что более вероятно, в Китай. Дело в том, что ситуация с массовым забоем в Египте — лишь часть общемирового «ослиного кризиса». Он вызван возросшим спросом на издревле популярное в Китае лекарство на основе ослиного желатина — эцзяо. Его получают благодаря длительному вывариванию ослиных шкур. Если верить компаниям-производителям, желатин проходит 90 крупных и еще 300 более мелких стадий обработки прежде чем дойти до потребителя. Считается, что эцзяо лечит кашель, простуду, анемию, головные боли, бессонницу, сердечные заболевания и многое другое.

Эцзяо — творение неба и земли, а также чудо, созданное человечеством, — написано на сайте одного из крупнейших производителей препарата.

Международные медицинские организации, да и само китайское правительство такие слоганы не совсем одобряют. В 2018 году Госкомиссия КНР по здравоохранению, опубликовала в социальной сети Weibo призыв к гражданам отказаться от покупки чудодейственного препарата.

Эцзяо не стоит покупать. Детальнее изучите, из чего он сделан. Это всего лишь вареная ослиная кожа. Ее основным компонентом является коллаген (белок), в котором даже нет необходимого для человека триптофана, которая входит в состав всех белков в человеческом организме. Поэтому эцзяо нельзя считать даже просто источником белка, — заявляла Госкомиссия.

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Но, несмотря на неодобрение со стороны государства, ниша эцзяо продолжает процветать. Цена на ослиный желатин за последние 15 лет выросла в 40 раз. Килограммовая упаковка эцзяо в 2001 году стоила 130 юаней (около $20), сейчас же такая же коробка обойдется в 5400 юаней ($840).

Рост цен и отсутствие серьезных исследований, подтверждающих лечебные свойства этого препарата никак не мешают его популярности. На китайских сайтах с рецептами можно найти с десяток различных вариаций использования ослиного желатина. Среди них — блюдо из мяса китайских шелковых кур, малины и эцзяо, а также — желатиновый торт с рисовым вином и грецкими орехами. Даже на запрещенном в Китае Youtube видео с приготовлением различных блюд из эцзяо набирают от 30 тыс. до 18 млн. просмотров, а на центральном телевидении Китая выходят ток-шоу, где рассказывают как правильно употреблять препарат.

Мнением о эцзяо поделился с NEWS.ru производитель оборудования и менеджер из китайского города Чжаотун, провинции Юньнань Ляо Шиган. Он сказал, что эйцзяо действительно очень популярен в Китае. Он, как и его друзья и близкие часто им пользуются. По словам Ляо, для многих китайцев эцзяо — чуть ли не панацея. Его можно употреблять вне зависимости от типа болезни или симптомов, чтобы улучшить свое состояние.

Геноцид ослов

Мировые организации по защите животных, вроде британской The Donkey Sanctuary, предупреждают, что в течение ближайших нескольких лет из-за растущих объемов производства эцзяо мировая популяция ослов сократится вдвое, с сорока до двадцати миллионов. Ведь ежегодно из-за ценных шкур убивают около 5 миллионов особей.

В некоторых странах влияние «ослиной лихорадки» уже явственно дает о себе знать. Так, с 2007 по 2019 гг. поголовье ослов в Бразилии сократилась почти на 28%, в Киргизии на 53%, а в Китае с 1990-х годах осликов стало меньше почти на 80%. Но и при столь массовом забое спрос полностью не покрывается, поэтому в Китае распространен поддельный ослиный желатин из кожи лошадей. Для фейковых эцзяо иногда используют даже кожу от ботинок.

Фото: Li Yuze/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Собеседник NEWS.ru Ляо уверяет, что ослики в Китае не вымрут, так как у них сильный генофонд. Также он считает, что международные организации поступают, неправильно возлагая вину за сокращение ослов в основном на китайцев. По его словам, к этому причастно «все человечество», потому что ослиный желатин используется по всему миру.

Спрос на эцзяо настолько велик, что на убой идут даже молодые и больные ослы, а также беременные ослицы. Поскольку состояние здоровья животного не особо влияет на свойства желатина, никто, как правило, не заботиться о том, чтобы ухаживать за несчастными животными, которые все равно идут на убой.

Ситуацию осложняет тот факт, что ослы растут медленно, каждого осленка мать вынашивает в течение года, плюс он достигает половой зрелости лишь через 2 — 2,5 года. А убивают их быстро и помногу.

В беседе с NEWS.ru основатель музея и фермы «Осел друг человека» в Крыму Иван Помогалов рассказал о сложностях разведения ослов.

В среднем, при благоприятном развитии событий, за четыре года на свет может появится три ослика. Рождаются они по одному, а двойни если и бывают, то очень редко. Также есть определенные нюансы в оплодотворении. Чтобы спаривание прошло успешно в идеале процесс должен проходить под надзором человека, — поделился эксперт.

После рождения ослику необходимо около года находится рядом с мамой, иначе он может вырасти больным. Впрочем, отметил эксперт, почти все ослики доживают до репродуктивного возраста, особенно если они родятся в теплое время года.

Но проблема в том, что не успевают ослики подрасти, как их уже ведут на убой. Рост спроса на шкуры особенно сильно бьет по не очень развитым регионам, где ослы — незаменимые помощники в труде. Во многих бедных странах, таких, как Сенегал, Гана, Уганда, Нигер, чтобы хоть как-то сохранить незаменимых в поле ослов, ввели запрет на экспорт живых ослов и их шкур в Китай, однако в этих африканских странах тут же возникли черные рынки. Там бедняки недальновидно сначала продают осликов охотникам за шкурами, а затем кусают локти, не имея возможности купить нового.

Фото: shutterstock

Нужно, чтобы люди считали ослов инвестицией и не старались от них избавиться, — отмечает профессор Калифорнийского университета Эми Маклин.

К счастью для других животных, эцзяо добывают исключительно из ослиных шкур, поэтому в случае нехватки ослов возобновлять запасы желатина из других источников не выйдет. Но при определенных усилиях даже несчастных осликов можно было бы спасти. Мировые организации призывают китайцев использовать ослиный желатин из лабораторий и не подвергать вымиранию целый вид ради сомнительного лекарства.

Выживут?

Впрочем, несмотря на печальные данные, в беседе с NEWS.ru эксперт по копытным животным Зоологического музея МГУ Наталья Спасская сказала, что в ближайшем будущем говорить о вымирании домашних ослов скорее всего не придется.

Сейчас домашних ослов довольно-таки много, их разводят, они используются по прямому назначению с точки зрения перевозки грузов и человека. Я не думаю, что на данном этапе этот вид находится под угрозой исчезновения, — поделилась своим мнением эксперт.

При этом численность диких полуослов — куланов и киангов, действительно находится под угрозой — все они занесены в международную красную книгу.

Еще лет десять назад в России в плане численности ослиного поголовья было не очень хорошо, но со временем все нормализовалось, считает основатель музея «Осел — друг человека» Иван Помогалов.

Ситуация в России еще совсем недавно напоминала общемировую и с популяцией ослов были проблемы, но в последнее время их численность, наоборот, увеличивается. Когда мы открывали нашу ферму (2012 — NEWS.ru) ослик считался диковинным животным, если не вообще экзотикой, — сказал он.

В настоящее время в России открывают все больше различных эко-ферм, и практически на каждой из них можно найти по крайне мере несколько осликов. По наблюдениям эксперта, отечественный спрос на ослов в последние годы наоборот упал. Иван говорит, что если раньше ежегодно его ферма продавала по 15 осликов, то сейчас за один год ферму покидают всего лишь около двух-трех особей.

Остается только надеяться, что китайская мода на эцзяо закончится и ослики снова смогут мирно пастись и помогать человеку, а не погибать среди пустынных барханов Эль-Фаюма.