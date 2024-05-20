Орбан, Трамп или Лукашенко? Кто может стать следующим после Фицо и Раиси

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global look Press

Дональд Трамп и Виктор Орбан

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и гибель в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси породили версию, что Запад может «убирать» неугодных ему политиков. Жизни каких государственных лидеров могут оказаться под угрозой?

Союзников России начали «убирать»?

Политолог Сергей Марков на фоне крушения вертолета с президентом Ирана опубликовал в своем Telegram-канале список инцидентов с участием политических лидеров, которые поддерживают деловые или дружественные отношения с Россией.

Среди происшествий информация (позднее была опровергнута) о покушении на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда (7 мая), предупреждения о возможной попытке военного переворота в Турции против президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана (13–14 мая), покушение на Фицо (15 мая), задержание угрожавшего главе Сербии Александру Вучичу гражданина (16 мая), госпитализация короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда (19 мая), гибель Раиси (19 мая). Как отметил Марков, в мире задаются вопросом, кто из политиков может пополнить этот список в ближайшее время.

«Мало кто в мире верит, что этот крутой список — это случайное совпадение. И все задают вопрос: „Кто следующая мишень“?» — написал политолог.

Фото: khabarfoori.com/Public domain/wikipedia 20-летний Ибрахим Раиси в 1980 году Фото: khabarfoori.com/Public domain/wikipedia 20-летний Ибрахим Раиси в 1980 году Фото: raisi.ir/page/biography/public domain/wikipedia Ибрахим Раиси в период Ирано-иракской войны Фото: raisi.ir/page/biography/public domain/wikipedia Ибрахим Раиси в период Ирано-иракской войны Фото: Khamenei.ir/CC BY 4.0/wikipedia Ибрахим Раиси, 2007 год Фото: Khamenei.ir/CC BY 4.0/wikipedia Ибрахим Раиси, 2007 год Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Аятолла Ирана Али Хаменеи и Ибрахим Раиси Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Аятолла Ирана Али Хаменеи и Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Владимир Путин Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Владимир Путин Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Си Цзиньпин Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Си Цзиньпин Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане, 19.05.2024 Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане, 19.05.2024 Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press Собрание сторонников Ибрахима Раиси в 2021 году Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press Собрание сторонников Ибрахима Раиси в 2021 году

Кто может быть следующим после Фицо и Раиси?

Telegram-канал «Первый казачий» ранее опубликовал материал, в котором приводятся рассуждения о причинах покушения на Фицо. 15 мая в премьер-министра Словакии стрелял 71-летний Юрай Цинтула, который, как сообщали СМИ, поддерживает словацкую оппозицию. В настоящее время жизни Фицо ничего не угрожает, прогноз по его выздоровлению позитивный, заявлял вице-премьер Словакии. В то же время МВД страны проверяет версию, что стрелявший в Фицо действовал не один, сообщил глава ведомства. Полиция проверяет его супругу, гражданку Украины.

Как отмечает «Первый казачий», покушение на Фицо, выступающего против поставок оружия Украине, было «показательным актом запугивания непокорных», которые не шагают в ногу с коллективным Западом. В связи с этим авторы Telegram-канала предполагают, что под угрозой также находятся другие политики, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и кандидат в президенты США Дональд Трамп.

«Покушение на Фицо — это отнюдь не только и не столько месть за „палки в колеса“. Это показательный акт запугивания непокорных, посмевших иметь отличное от „гегемона“ мнение. Хотя, безусловно, в значительной мере — да. Явная и прямая угроза Орбану, Трампу (этому уже даже сенаторы практически в открытую угрожают убийством) и прочим румынам с грузинами», — считает источник.

Политолог Сергей Михеев в своем «Дзен»-канале отметил, что избрание Фицо образовало группу стран (Венгрия и Словакия), которая создала прецедент расширения «антибрюссельского, местами антивашингтонского консенсуса в Европе». По мнению эксперта, на Западе поняли, что у Фицо и Орбана могут появиться единомышленники среди лидеров других государств.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press AgencyGlobal Look Press Роберт Фицо

«Последние голосования по некоторым вопросам показали, что Орбан и Фицо работают вместе, в связке. Фицо обещал, что в случае чего тоже заблокирует вступление Украины в НАТО. Я не исключаю того, что западные спецслужбы (американцы, англичане) занялись устранением неугодных политиков», — подчеркнул Михеев.

Похожего мнения придерживается Сергей Марков. В беседе с NEWS.ru политолог предположил, что после гибели иранского лидера Ибрахима Раиси Запад может попытаться нанести удар по Орбану.

«Конечно, Запад может попытаться нанести удар по Орбану. Была попытка покушения на Вучича, видимо, была попытка покушения на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, странная история с попыткой госпереворота в Турции», — пояснил эксперт.

По словам политолога, эти события стоит связывать не с Россией, а с непослушанием стран Вашингтону. Как уточнил эксперт, это не геополитическое противостояние Запада с РФ, а в целом борьба США со всеми своими противниками.

«Все поражены, что в течение месяца такие удары наносились по противникам Вашингтона. Никто не верит в такие случайные совпадения. Поэтому Орбану, руководству ОАЭ стоит повысить уровень своей безопасности», — заключил Марков.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Александр Лукашенко

На Лукашенко готовилось покушение?

В начале февраля 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на его жизнь готовится покушение. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он также рассказал, что под угрозой находятся и его дети. Белорусский лидер добавил, что его пытаются убить и сейчас.

«Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого», — сказал он, обратившись к журналисту Владимиру Соловьеву.

Весной 2021 года Лукашенко говорил, что на него готовится покушение с участием иностранных спецслужб, в том числе США. Кроме того, он рассказывал, что его пытались устранить еще в 1994 году.

За последнее время в открытый доступ не поступало информации о том, что жизни белорусского лидера могут угрожать.

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