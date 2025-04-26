Опубликован список зарубежных лидеров, приехавших на похороны папы римского

Фото: Markus Schreiber/AP/TASS

Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский прибыли в столицу Италии на церемонию прощания с папой римским Франциском, сообщает Telegram-канал «Пул N3». Также в списке приехавших оказались глава Бразилии Лула да Силва, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и. о. немецкого канцлера Олаф Шольц, испанский король и королева Филипп VI и Летисия, а также принц Уэльский Уильям.

Кроме того, похороны понтифика посетили генсек ООН Антониу Гуттериш, польский лидер Анджей Дуда, президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Траурная церемония проходит на площади Святого Петра в Риме.

Ранее журналисты издания La Repubblica заявили, что в Риме может состояться встреча главы Белого дома с украинским лидером и британским премьер-министром. Президент США намерен пробыть в итальянской столице 15 часов, уточнили в издании. Переговоры с Зеленским могут пройти на территории резиденции посла Соединенных Штатов, предположили авторы материала.

До этого Трамп также рассказал о том, что встреча с Зеленским в Риме действительно может состояться. Кроме того, он поделился планами по проведению переговоров с представителями властей Италии.