ООН сообщила о масштабном разливе нефти в Красном море

https://static.news.ru/photo/0a295f4a-c6f7-11ea-b563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

ООН обеспокоена возможным разливом нефти в Красное море у Йемена из танкера. Объём попавшей в море нефти составляет 1,1 млн баррелей.

Поводом для предположения стало то, что в конце мая в моторный отсек танкера FSO Safer стала попадать морская вода. Причину протечки установить не удалось, так как к танкеру не было доступа международных специалистов за все шесть лет конфликта в Йемене, сообщил заместитель генсека ООН Марк Лоукок, выступая по видеосвязи на заседании Совбеза ООН.

Потопление танкера неизбежно привело бы к серьёзной утечке нефти.

Эксперты считают, что единственная возможность предотвратить катастрофу — это полностью перекачать нефть с 44-летнего судна, — сказал Лоукок.

ООН неоднократно пыталась отправить к танкеру экспертную миссию, но её не подпускали представители мятежного движения «Ансар Аллах». На минувшей же неделе хуситы письменно подтвердили разрешение на подступ к танкеру.

Это обнадёживает, но такие разрешения поступали и раньше, напомнил заместитель генсека. Однако, на практике ни одна из миссий к судну допущена не была. Специалисты ООН готовы оказывать помощь пока ещё не поздно и могут выехать в трёхдневный срок, если будут все необходимые разрешения. Разлив нефти может стать тяжелейшей экологической и гуманитарной катастрофой, если трагедию не удастся предотвратить.

Так, в ближайшие два месяца 1,6 млн йеменцев на себе почувствуют масштаб катастрофы, так как будет затронута жизнь практически всех рыболовецких поселений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нефтепровод Trans Mountain в городе Абботсфорд в канадской провинции Британская Колумбия пришлось закрыть из-за разлива сырья. О чрезвычайном происшествии стало известно 13 июня, на месте происшествия специальные группы взяли разлив под контроль и ведут работы по очищению территории.