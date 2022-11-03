ООН: Россия возобновила участие в досмотре судов в Черном море

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Россия возобновила участие в досмотре судов в рамках «черноморской зерновой инициативы», сообщила представитель ООН в совместном координационном центре Исмини Палла. По ее словам, сейчас более 120 судов ожидают разрешения на движение, в основном те, что направляются на Украину, передает РИА Новости.

Сегодня делегация Российской Федерации возобновила работу в СКЦ и присоединилась к инспекциям на судах, — сказала Палла.

Она добавила, что семь судов, перевозящих в общей сложности 290 102 тонны зерна и продовольствия движутся с Украины по морскому гуманитарному коридору. Один корабль, по ее словам, направляется в украинский Южный.

Ранее координатор ООН по «черноморской зерновой инициативе» Амир Абдулла заявил, что движение судов с украинским продовольствием возобновится 3 ноября.

Перспективы зерновой сделки обсуждались 1 ноября президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер заявил, что Москва ожидает от Украины реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.

Накануне в Минобороны заявили, что Россия возобновляет участие в зерновом соглашении. В опубликованном в Сети заявлении отмечается участие ООН и содействие Турции в вопросе получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Министерство сочло данные гарантии «достаточным» основанием для возобновления участия в зерновой сделке. Ведомство уточняет, что Черноморская инициатива, приостановленная после атаки БПЛА ВСУ на Севастополь, будет возобновлена.