https://static.news.ru/photo/dabed348-e443-11e9-acf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press

ООН подтверждает, что сирийский лагерь беженцев Рукбан в период с 26 по 29 сентября покинули лишь 330 человек вместо запланированных двух тысяч. В настоящее время готовится план по выводу других жителей из лагеря.

ООН и Сирийский красный полумесяц помогли с 26 по 29 сентября добровольно покинуть лагерь Рукбан 329 людям, они направились в убежища в провинции Хомс, контролируемой правительством Сирии, — передаёт слова официального представителя Управления по координации гуманитарных вопросов (ОСНА) ООН в Сирии Хедина Халдорсона РИА Новости.

Он также добавил, что покинувшие лагерь получили разрешение сирийских властей.

Как ранее писал News.ru, администрация лагеря беженцев Эр-Рукбан в Сирии, которая подконтрольна боевикам, отказывается пропускать автобусы ООН для вывоза желающих покинуть лагерь. Он находится на территории оккупированной США зоны Эт-Танф.