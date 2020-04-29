ООН не располагает информацией о состоянии Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/85097b3c-8b10-11ea-aaff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не располагает какой-либо информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.

У нас нет никакой информации из КНДР о состоянии Ким Чен Ына, — цитирует ТАСС слова Гутерриша.

27 апреля центральная газета КНДР «Нодон синмун» сообщила: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает работать с документами. Он направил письмо с благодарностями строителям, которые на восточном побережье Вонсан-Кальма возвели туристическую зону. Публикация о председателе Госсовета КНДР в очередной раз вышла без свежих фотографий Ким Чен Ына. Журналисты разных стран обратили внимание на то, что председатель Северной Кореи долгое время не появляется на публике.

При этом разведка Южной Кореи подтвердила, что в КНДР не происходит ничего необычного на фоне слухов о возможной смерти или болезни Ким Чен Ына. Об этом заявил министр объединения Ким Ён Чхоль на закрытом форуме в Сеуле, писал NEWS.ru.