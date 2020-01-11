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В Организации Объединённых Наций приняли решение лишить семь государств права голоса за неуплату членских взносов. Это Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен.

Как сообщает пресс-служба Генассамблеи, решение принято по экономическим причинам. Оно обусловлено статьёй 19 Устава ООН, которая гласит, что страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее, если её долг превышает по размеру платёж за последние два года.

Указанные странны переживают экономический кризис на фоне политического. Так, например, в Йемене идёт гражданская война.

ООН была образована после Второй мировой войны для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. Генеральная Ассамблея является главным совещательным, директивным и представительным органом.

Ранее NEWS.ru писал, что повстанцы движения отразили атаки армии Йемена в провинциях Ходейда и Тааз. Армия при поддержке артиллерии попыталась продвинуться вперёд, атаковав хуситов к югу от Ходейды. В то же самое время позиции армии повстанцев были атакованы на западе Тааза. Там поддержку огнём им оказали самолёты коалиции во главе с Саудовской Аравией.